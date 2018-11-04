"الكابنيت", يبحث, ادخال, الاموال, لغزة,

يبحث المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت " الاسرائيلي اليوم الاحد آلية إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وياتي ذلك في ظل الحديث عن التوصل الى ترتيبات تتعلق بتحقيق تهدئة بين حركة حماس واسرائيل بوساطة مصرية. وقال موقع "قضايا مركزية الاسرائيلي ان مصر لا تريد فقدان الهيمنة على قطاع غزة من خلال حقيقة أن الأموال القطرية ستمول رواتب مسؤولي حماس في قطاع غزة وتم بحث ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أبو مازن في شرم الشيخ امس".واضاف الموقع" يريد المصريون جمع الأموال من مصدر آخر لدفع الرواتب".في غضون ذلك اغلق مستوطنون الطريق المؤدي الى معبر كرم ابو سالم في محاولة لعرقلة دخول البضائع الى قطاع غزة.ومنع عشرات المستوطنين مرور البضائع عبر كرم ابو سالم احتجاجا على استمرار التوتر على الحدود مع قطاع غزة حيث تنظم حركة حماس مسيرات سلمية منذ اذار الماضي تطالب برفع الحصار المفروض على غزة منذ قرابة 11 عاما.وفي الضفة الغربية اعلن جيش الاحتلال عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش في محافظات الضفة.