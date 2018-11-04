مصرع, 6, اشخاص, في, حادث, طرق, مروع, في, شارع, رقم, 90,

افاد الناطق بلسان سلطة المطافىء ان طواقم الاطفاء والانقاء لواء يهودا والسامره تعمل على تخليص 6 عالقين اثر حادث طرق صعب بين شاحنه وسيارة ترانزيت لنقل الركاب في شارع رقم 90 .

طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت حتى الان من تخليص عالقين3 وصفت حالتهما بالحرجه جدا وتعمل على تخليص 3اخرين .مصرع 6 عمال من شرقي القدسوجاء في بيان لاحق أن طواقم الانقاذ اعلنت عن مقتل 6 اشخاص جراء الحادث المروع , يشار الى أن القتلى هم عمال في احدى المصانع في بيسان وهم من سكان شرفي القدس , بينهم 3 ابناء ووالدهم.كما وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق مروع على نفرق فتسائيل على طريق90 ، بين شاحنة وحافلة صغيرة مينيبوس، الذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بدرجات متفاوتة، فأحيل قسم منهم الى المستشفيات بواسطة مروحية وذلك بعد عمليات إنقاذ وتخليص المصابين من داخل المركبات.محققون مختصو حوادث طرق شرعوا بالتحقيق في ملابسات الحادث وقاموا بتوقيف سائق الشاحنة على ذمة التحقيق.الطريق 90 ما زال مغلقًا في كلا الإتجاهين.على جمهور السائقين إعتماد طرق بديلة.مرفق فيديو للمقدم ناجي سليمان قائد قسم المرور في لواء يهودا والسامرة