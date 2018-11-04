مصرع, شاب, من, النقب, باطلاق, نار,

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في احدى المجمعات البدوية في النقب مساء السبت كما وصل في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة .

وأضاف البيان أن الشاب وصل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وتم هناك اعلان وفاته اثر تعرضه لاطلاق نار , دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .