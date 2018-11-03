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ايران: سندمر دول الخليج واسرائيل بالصواريخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر عضو في مجلس الافتاء الايراني احمد علم الهدى من عواقب وخيمة ستلحق بدول المنطقة في حال لحقت اضرار باقتصاد بلاده.


واضاف في خطبة له الجمعة": أن البحرية الإيرانية ستسيطر على مضيق هرمز، وأن ثلاث ناقلات سعودية تمر عبر هذا المضيق كل يوم، لذلك إذا لزم الأمر سنوقف السفن الثلاث ونصادر النفط ونأخذ العمال إلى الأسر".
تابع "سندمر حقل نفط قطر بصاروخ واحد. إذا حاولوا مهاجمة إيران فسوف يتم تدمير ستة مطارات دولية في دبي وأبوظبي والشارقة والرياض والبحرين وقطر في غضون 30 دقيقة باستخدام صواريخنا. وسيهبط الاقتصاد العالمي وأسواق الأوراق المالية، خاصة تلك التي تملكها الدول العربية ، وسوف يرتفع سعر النفط إلى 400 دولار للبرميل".

ولم ينس الهدى إسرائيل وأوضح : "إذا قررت إيران ، في غضون 90 دقيقة ، سيتم القضاء على جميع دول الخليج الفارسي، وسيتم تدمير الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في غضون 60 دقيقة، وقبل كل شيء إسرائيل".
ايران: سندمر دول الخليج واسرائيل بالصواريخ




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