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كفركنا:التوصل لاتفاق بعدم خوض الجولة الثانية وتقاسم فترة الرئاسة بين عز الدين امارة ويوسف عواودة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



علم مراسلنا ان مرشحا الرئاسة في بلدة كفركنا عز الدين أمارة والدكتور يوسف عواودة توصلا لاتفاق تناوب وعدم خوض الجولة الثانية بينهما على رئاسة المجلس المحلي , حيث تم الاتفاق على تقاسم الفترة الرئاسية بينهما .


وجاء هذا القرار بعد اجتماعات موسعة بحضور ممثلين عن عائلات المرشحين ووجهاء من البلدة وممثلين عن احزاب سياسية  , حيث جاء القرار من أجل تهدئة الامور خاصة ان بلدة كفركنا شهدت في اليومين الاخيرين احداث عنف على خلفية الانتخابات.

يشار الى أن الاتفاق جاء على تولي الدكتور يوسف عواودة رئاسة المجلس المحلي في النصف الاول من الفترة وعز الدين امارة قائما بأعماله , وفي النصف الثاني سيتولى عز الدين امارة الرئاسة والدكتور يوسف عواودة قائما باعماله , اما المرشح عبد الحكيم طه نائبا لمدة خمس سنوات.




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