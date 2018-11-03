اصابة, شاب, باطلاق, نار, قرب, مفرق, ياسيف,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق، في حادثة إطلاق نار، في مفترق ياسيف، التي أدت الى إصابة شخص بإصابات متوسطة.

قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ , عن حادثة إطلاق نار في مفترق ياسيف، خلاله أصيب أحد سكان كابول البالغ من العمر 26عام وهو داخل سيارته.مصادر طبية وصفت حالة المصاب بالمتوسطة، وأحيل الى مشفى الجليل في نهاريا.قوات من الشرطة في المكان، يجمعون البينات والأدلة المطلوبة للتحقيق.