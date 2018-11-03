بالصور:, لاكازيت, يحرم, ليفربول, من, الفوز, على, آرسنال,

فرّط ليفربول بنقطتين ثمينتين، عندما تلقّى مرماه هدفا قبل ثماني دقائق على النهاية، ليتعادل مع صاحب الأرض أرسنال 1-1 مساء السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة.

وسجّل جيمس ميلنر هدف ليفربول في الدقيقة 61، لكن ألكسندر لاكازيت، عادل الكفّة لآرسنال في الدقيقة 83.ورفع ليفربول رصيده إلى 27 نقطة، ليتصدّر مؤقّتا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يلعب يوم الأحد أمام ساوثهامبتون، فيما ارتفع رصيد أرسنال إلى 23 نقطة بالمركز الرابع مؤقتا، بعدما حافظ على سجلّه خاليا من الهزائم في المباريات التسع الأخيرة له بالمسابقة.وأجرى مدرّب أرسنال أوناي إيمري تعديلين على تشكيلته الأساسية التي تعادلت مع كريستال بالاس 2-2 في الجولة الماضية، فشارك البوسني سياد كولاسيناتش في مركز الظهير الأيسر، ليعود السويسري جرانيت تشاكا، وشارك أيضا هنريخ مخيتريان على حساب النيجيري أليكس أيوبي.في الناحية المقابلة، قام مدرب ليفربول يورجن كلوب بثلاثة تعديلات على تشكيلته الأساسية التي سحقت كارديف سيتي برباعية الأسبوع الماضية، فعاد كل من جيمس ميلنر وأندري روبرتسون وجو جوميز، على حساب ألبرتو مورينو وآدم لالانا وديان لوفرين الذي لم يغادر مع الفريق إلى لندن بسبب إصابة بسيطة.الفرصة الخطيرة الأولى في المباراة جاءت في الدقيقة الرابعة، عندما انطلق كولاسيناتش من الناحية اليسرى ليرسل كرة غمزها المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لكنّ حارس ليفربول أليسون بيكر تصدّى لها، وبعدها بعشر دقائق أصاب مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج الشباك الجانبية اثر تمريرة من تشاكا، ورفع المهاجم الجابوني عرضية على رأس الأرميني هنريخ مخيتريان الذي استغل خروج أليسون الخاطئ من مرماه لكن الكرة مرت بجانب القائم في الدقيقة 16، ثم ارتطمت كرة مهاجم ليفربول روبرتو فرمينو بإطار المرمى قبل أن يكملها السنغالي ساديو ماني في الشباك بيد أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 18.في الدقيقة 23، اقترب من ليفربول من التسجيل بعدما رفع النجم المصري محمّد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء إلى زميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لكن حارس أرسنال بيرند لينو أنقذ الموقف، وعلت رأسية من أوباميانج عارضة ليفربول، قبل أن يلغي الحكم هدفا ثانيا وهذه المرة لأرسنال في الدقيقة 40، بحجة تسلّل صانع الهدف شكودران موستافي، ثم نفّذ ميلنر ركلة حرّة نحو منطقة جزاء أرسنال ارتقى لها فان دايك برأسه لحظة خروج الحارس من مرماه، لكن الكرة ارتطمت بالقائم.وتوصلت عمليّات تبادل الهجمات بين الفريقين في بداية الشوط الثاني، ليفتتح ليفربول التسجيل بالدقيقة 61، بعدما مر ماني من الناحية اليسرى ليحوّل كرة أمام المرمى أبعدها لينو لتصل إلى المندفع ميلنر الذي سدّدها بعنف في الشباك، وأجرى أرسنال تبديله الأوّل بإشراك أيوبي مكان مخيتريان، وانطلق صلاح بهجمة خطيرة من الناحية اليسرى قبل أن يرسل كرة حاول ماني إكمالها في الشباك دون أن يلحق بها بالدقيقة 69.ودخل أرون رامزي تشكيلة أرسنال بدلا من أوباميانج، وأنقذ لينو مرمى أرسنال من رأسية خطيرة لفان دايك في الدقيقة 74، وأراد كلوب إنعاش هجوم ليفربول لإخراج غير الموفق روبرتو فرمينو وإشراك السويسري شيردان شاكيري، بيد أن أرسنال عادل النتيجة في الدقيقة 83، عبر لاكازيت الذي تلقّى تمريرة أيوبي ويحاول تخطّي أليسون، لكن الحارس ضيّق عليه الزاوية، ليستدير المهاجم الفرنسي حول نفسه ويحوّل الكرة نحو القائم البعيد، وأهدر لاعب أرسنال هكتور بيليرين فرصة تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 87 عندما سدّد كرة من موقف مريح ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا اليسرى لمرمى ليفربول.