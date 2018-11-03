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جسم مشبوه قرب منزل رئيس بلدية سخنين صفوت ابو ريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افاد مراسلنا مساء اليوم السبت انه تم العثور على جسم مشبوه بجانب بيت رئيس بلدية سخنين صفوت ابو ريا ، قوات معززة من الشرطة تطوق المنطقة وحالة من الهلع تدب بين سكان الحي ، تجمهر المئات من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم لهذه الاعمال التي لا تمت لتاريخ وشيم اهل سخنين . 


خبراء متفجرات يعاينون الجسم المشبوه وحالة من الترقب بين السكان .




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