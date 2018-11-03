جسم, مشبوه, قرب, منزل, رئيس, بلدية, سخنين, صفوت, ابو, ريا,

افاد مراسلنا مساء اليوم السبت انه تم العثور على جسم مشبوه بجانب بيت رئيس بلدية سخنين صفوت ابو ريا ، قوات معززة من الشرطة تطوق المنطقة وحالة من الهلع تدب بين سكان الحي ، تجمهر المئات من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم لهذه الاعمال التي لا تمت لتاريخ وشيم اهل سخنين .

خبراء متفجرات يعاينون الجسم المشبوه وحالة من الترقب بين السكان .