تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 15:27:48 إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة |  2019-01-10 14:17:20 المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام |  2019-01-10 13:46:50 احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين |  2019-01-10 13:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 13:26:37 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 12:51:34 إشارات غامضة متكررة من الفضاء |  2019-01-10 12:49:51 منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ |  2019-01-10 12:26:53 كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار |  2019-01-10 12:07:01 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 |  2019-01-10 12:05:30 لئومي يعرض "لئومي واحد للزبون" |  2019-01-10 12:01:23 صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة |  2019-01-10 11:57:59 فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين |  2019-01-10 11:36:58 نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء |  2019-01-10 11:15:59 هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تجدد الشجار في طرعان وانباء عن اصابات واضرار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تجدد مساء اليوم السبت الشجار بين مجموعة شبان في طرعان مما ادى الى اصابات واضرار بالممتلكات .


وكانت قد اعتقلت الشرطة فجر اليوم 10 شبان (25-45)من طرعان على خلفية الاحداث العنيفة التي شهدتها البلدة مساء أمس الجمعة .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة هرعت لطرعان بقوات معززة ليلة امس بعد ان شهدت البلدة شجار عائلي تخلله القاء حجارة والعاب نارية واطلاق نار بالهواء واعمال تخريب بالممتلكات ".
وأضاف البيان:"خلال نشاط للشرطة قامت باعتقال 10 اشخاص بشبهة ضلوعهم بالشجار.
تجدد الشجار في طرعان وانباء عن اصابات واضرار




كلمات متعلقة

تجدد, الشجار, في, طرعان, وانباء, عن, اصابات, واضرار,

تابعونــا

المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام 2019-01-10 | 14:17:20

قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...

ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع 2019-01-10 | 14:15:45

اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...

احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين 2019-01-10 | 13:46:50

في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...

متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال 2019-01-10 | 13:40:33

قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...

فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا 2019-01-10 | 13:26:37

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار 2019-01-10 | 12:26:53

اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...

صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة 2019-01-10 | 12:01:23

عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...

فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين 2019-01-10 | 11:57:59

في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع...

نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء 2019-01-10 | 11:36:58

لقي عامل من طوالكرم يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع في...

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25

من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الرملة مواجهات اعتقالات اصابات مظاهرة اغلاق مطار ايلات غبار اجواء الطقس طيران طائرة الرؤية المحدودة وفاة الطفل شادي سمعان 7 سنوات الرامة قرية تفجع الثلاثاء 25-10-2016 انتخابات رئاسة المجلس المحلي الفريدس بعد وفاة الرئيس مرعي يونس وزارة الداخلية تمديد اعتقال اسراء عابد . الناصرة العفولة سكين طعن خلفية امنة جنائية ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش المغار اوامر هدم 4 بيوت مشاركة واسعة قرية مظاهرة حاشدة فصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة طفلان شقيقان يتجولان لوحدهما في محطة وقود الجنوب عراد الشرطة البحث الام عبد الله أشرف مصاروة مصرع الفتى الطيبة مدينة اصابة اخرين شارع 44 حادث طرق 4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com