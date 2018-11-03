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اصابة شاب في اطلاق نار في جسر الزرقاء



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افاد الناطق بلسان شرطة الساحل أن شاب يبلغ من العمر 30 عاما اصيب بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء مساء اليوم السبت .


وجاء في البيان ان قوات معززة من الشرطة بقيادة قائد شرطة زيخرون يعكوف وصلوا للمكان وباشروا التحقيق .
اصابة شاب في اطلاق نار في جسر الزرقاء




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