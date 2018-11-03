اصابة, شاب, في, اطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,

افاد الناطق بلسان شرطة الساحل أن شاب يبلغ من العمر 30 عاما اصيب بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء مساء اليوم السبت .

وجاء في البيان ان قوات معززة من الشرطة بقيادة قائد شرطة زيخرون يعكوف وصلوا للمكان وباشروا التحقيق .