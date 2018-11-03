الناصرة:اصابة, سيدة, باطلاق, نار, في, الفاخورة,

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيبت سيدة بجراح متوسطة أثر تعرضها لاطلاق نار في حي الفاخورة بالمدينة مساء اليوم السبت , طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقامت بنقلها الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج .

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