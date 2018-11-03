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علي عاصلة يزور عمر نصار ويهنئه بالرئاسة ويقدم له مفتاح بلدية عرابة



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في خطوة مميزة ووسط حضور مهيب , زار رئيس بلدية عرابة السابق علي عاصلة رئيس البلدية المنتخب عمر واكد نصار وقدم له التهاني بمنصبه الجديد مؤكدا انه يحترم قرار الناخب العرابي .


وخلال تهنئة علي عاصلة لعمر نصار قدم له مفتاح البلدية مؤكداً ان مصلحة عرابة فوق الجميع .




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