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بالصور..راشفورد يهدي مانشستر يونايتد فوزا قاتلا على بورنموث



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خطف مانشستر يونايتد فوزا في النزع الأخير، على مضيفه بورنموث، ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.


وتمكن بورنموث من إحراز الهدف الأول عن طريق ويلسون في الدقيقة 11 من المباراة، وتعادل مارسيال ليونايتد في الدقيقة 35، وأضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وارتفع رصيد يونايتد إلى 20 نقطة في المركز السابع، بينما توقف بورنموث عند 20 نقطة في المركز السادس.

سيطر بورنموث على اللقاء في أول نصف ساعة، وعزل تمامًا هجوم اليونايتد المكون من سانشيز ومارسيال عن وسط الملعب، وضغط على بوجبا وماتا من أجل عدم صناعة الفرص.

وشكل صاحب الأرض خطورة كبيرة على مرمى دي خيا، عن طريق انطلاقات فريزر وستانيسلاس على الطرفين، وتحركات ويلسون في العمق.

وفي المقابل، ظهر يونايتد لأول مرة بعد نصف ساعة، وكشف أزمة خطيرة في دفاع بورنموث، تتمثل في عدم وجود تغطية على حدود منطقة الجزاء، للعرضيات، وهو ما جاء منه هدف التعادل لمارسيال.


وأضاع فريزر انفرادا في الدقيقة الرابعة، تصدى له دي خيا، وتمكن ويلسون من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد عرضية من ستانيسلاس من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 19 كاد آدم سميث أن يخدع دي خيا، بتسديدة ضعيفة، مرت بخطورة بجانب القائم الأيسر، ليعود ستانيسلاس للظهور بتسديدة في الدقيقة 23، بعد عرضية من الظهير الأيمن فرانسيس.

وكان أول تهديد لمانشستر يونايتد في المباراة في الدقيقة 33، عن طريق فريد، الذي فشل في تحويل عرضية مارسيال الأرضية إلى مرمى بورنموث.

وتمكن مارسيال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد عرضية أرضية للنجم الفرنسي، الذي سددها بقوة في مرمى بيجوفيتش.


وفي الدقيقة 39، عاد يونايتد للخطورة عن طريق تسديدة لخوان ماتا بجانب القائم الأيسر لبورنموث، ليرد عليه فريزر في الدقيقة 42 بتسديدة، بعد تمريرة من ستانيسلاس، ولكن دي خيا أخرجها لركنية.


وفي الشوط الثاني تحسن أداء اليونايتد بشكل كبير، وتمكن من السيطرة على المباراة والقيام بأكثر من هجمة خطيرة، ولكن تألق بيجوفيتش منع الهدف الثاني، حتى النزع الأخير.

وتصدى دي خيا لكرة بالكعب في الدقيقة 50، من بروكس، بعد عرضية واختراق من الخطير فريزر، وسط ضغط مستمر من بورنموث.

وكاد لوك شو أن يرد في الدقيقة 55 من انفراد، ولكن بيجوفيتش أخرجها بنجاح.

وعاد الحارس بيجوفيتش للتألق أمام رأسية سانشيز في الدقيقة 60، ليواصل يونايتد الضغط في نفس الدقيقة عن طريق هيريرا، بتسديدة بجانب القائم.

ونفذ يونايتد هجمة خطيرة، بتسديدة قوية من يونج في القائم في الدقيقة 64، لتعود لراشفورد وأخرجها آكي، لتعود إلى بوجبا، فسدد وأخرجها بروكس من على خط المرمى.

وكانت الفرصة الأخطر لبورنموث في الشوط الثاني عن طريق بروكس في الدقيقة 81 بعد اختراق إثر تمريرات مع إيبي، ولكن دي خيا تصدى للتسديدة القوية بنجاح.

واستطاع راشفورد أن يستغل عرضية بوجبا في الدقيقة 92 من المباراة، ليحرز هدف الفوز القاتل للضيوف.




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