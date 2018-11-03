الدعوة, لتصعيد, ميداني, في, نقاط, الاحتكاك, في, الضفة, الغربية,

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، لاوسع مشاركة في الفعاليات المساندة لاهالي الخان الاحمر وجبل الريسان المزرعة الغربية واعتبار يوم الجمعة يوم تصعيد ميداني في كافة مناطق التماس مع الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت القوى للاعتصام يوم الاربعاء 7/11 امام السفارة البرازيلية في رام الله الساعة الثانية عشرة ظهرا احتجاجا على قرار نقل السفارة من تل ابيب للقدس والتاكيد على التمسك بالقانون الدولي ورفض هذا القرار.وطالبت القوى المؤسسات الحقوقية والانسانية للتدخل الفوري لانقاذ حياة الاسرى والاسيرات امام تصاعد عمليات القمع اليومي من قبل ادارات السجون ووحداتها الخاصة والاستهتار بحياة الاسرى ضمن سياسية الاهمال الطبي المتعمد وسياسية الاعتقال الاداري واحتجاز الاطفال والاسيرات .وقالت في ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد ياسرعرفات ان الشعب ماضي على طريق القادة الاوائل ولن يتنازل عن ثوابته وحقوقه مهما غلت التضحيات، وبعد 101 على وعد بلفور المشؤوم لن يقبل الشعب بفرض الحلول الاحادية عليه مهما ازدادت المؤامرات ولن تسقط الراية حتى الانتصار والحرية والاستقلال.وحذرت القوى من مغبة الوقوع في صفقة تهدئة تتجاوز حق الشعب في استمرار مقاومته المشروعة للاحتلال وتمهد الطريق لتمرير مخطط فصل قطاع غزة، وضرب الوحدة الجغرافية والسياسية للاراضي المحتلة.واكدت القوى رفضها المطلق لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال وهو ما تستفيد منه دولة الاحتلال لتجميل صورتها دوليا، مؤكدة رفضها لكل اشكال التطبيع العربي الرسمي وغير الرسمي وخصوصا من دول الخليج وهي يجب ان تتوقف فورا والبديل عنها هو تطوير حملات المقاطعة لدولة الاحتلال.