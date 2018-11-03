الشرطة, تفكك, عبوات, ناسفة, في, جولس,

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنها تلقت بلاغ من احد المواطنين مفاده العثور على اجسام غريبة في كرم زيتون في جولس , الشرطة هرعت للمكان وتبين ان الاجسام عبارة عن عبوات متفجرة قامت الشرطة بتفكيكها على الفور .

قام خبراء المتفجرات لواء الساحل عصر اليوم السبت بتفكيك 3 عبوات ناسفة عثر عليها في كرم زيتون قرب البيوت في بلدة جولس .

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