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الشرطة تفكك عبوات ناسفة في جولس



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قام خبراء المتفجرات لواء الساحل عصر اليوم السبت بتفكيك 3 عبوات ناسفة عثر عليها في كرم زيتون قرب البيوت في بلدة جولس .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنها تلقت بلاغ من احد المواطنين مفاده العثور على اجسام غريبة في كرم زيتون في جولس , الشرطة هرعت للمكان وتبين ان الاجسام عبارة عن عبوات متفجرة قامت الشرطة بتفكيكها على الفور .
الشرطة تفكك عبوات ناسفة في جولس




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