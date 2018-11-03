بيريز, يرد, على, الانتقادات, برسائل, مبطنة,

رد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على الانتقادات التي يتعرض لها النادي في الفترة الأخيرة برسائل مبطنة تمثلت في التذكير بالإنجازات التي حققها الميرينجي في الأعوام القليلة الماضية.

وقال بيريز، خلال كلمته باحتفال النادي بالأعضاء الذين يملكون عضوية منذ 25 و50 و60 عاما، ونقلتها صحيفة "ماركا": "من خلال ولائنا وقيمنا في هذا النادي سنواصل السير في المسار الصحيح، وكونك "مدريديستا" فهي مسؤولية كبيرة وكأنك خصصت جزءًا من حياتك لهذا النادي".وأضاف: "نعيش واحدة من المراحل غير العادية في تاريخ ريال مدريد، فنحن أبطال أوروبا في كرة القدم والسلة، وعلينا أن نقدر هذا وما نحققه".وتابع: "الانتصار دائمًا أمر صعب، وما حققناه بحصد 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا على التوالي، و4 ألقاب عموما في آخر 5 سنوات، جاء بالعمل والتضحية، ونملك فريقا عظيما قادر على الفوز بكل شيء، وحقق بالفعل كل شيء، ويمكنه فعل ذلك مرة أخرى".واستكمل: "أساطير النادي مثل دي ستيفانو وخينتو أظهروا لنا الطريق، ونحن نعمل لمواصلة التفوق في الرياضة، والاقتصاد والأمور الاجتماعية، ونحن ناد نموذجي ولدينا قوة اقتصادية تسمح لنا بالقتال كل يوم".وأتم: "ملعب سانتياجو برنابيو سيكون بين الأفضل في العالم، وهو أمر سيؤدي إلى نمو تراثنا".وتأتي تصريحات بيريز في ظل الانتقادات الحادة التي تواجهها إدارة النادي بعد التخلي عن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، ورفض تعويضه بصفقة كبيرة، ما أدى لانهيار الفريق وتراجعه للمركز التاسع في جدول ترتيب الليجا.