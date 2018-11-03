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ابو مازن يلتقي السيسي حول القضية الفلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال منتدى شـباب العالم الثاني.


وبحث الرئيسان مجمل التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفلسطين بشكل خاص، في ظل المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين.

وأكد الرئيسان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وعن الجانب المصري: وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كمال، ومدير مكتب الرئيس اللواء محسن عبد النبي، والناطق الرسمي باسم راضي.

وكان سفير دولة فلسطين دياب اللوح في القاهرة، قد اكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيقابل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، قبيل انطلاق أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، الذي يقام في منتجع شرم الشيخ بمصر.

وقال اللوح ان مشاركة الرئيس محمود عباس للمرة الثانية في أعمال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، الذي ستنطلق أعماله اليوم السبت في منتجع شرم الشيخ، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أن المنتدى يهتم بقضايا الشباب على المستويين العربي والدولي.
ابو مازن يلتقي السيسي حول القضية الفلسطينية




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