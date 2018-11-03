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رئيس بلدية الناصرة علي سلام يستقبل المهنئين بينهم وفد جبهة الناصرة والنائب الطيبي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توافد المئات من الناصرة والوسط العربي منذ صباح اليوم السبت الى بلدية الناصرة مهنئين رئيس البلدية علي سلام بفوزه بالانتخابات الاخيرة واستمراره رئيساً لبلدية الناصرة 5 سنوات أخرى .


ومن بين الوفود كان وفد العربية للتغيير برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي وأسامة سعدي , وخلال استقبالهم شكر سلام الدكتور أحمد الطيبي على دعمه , وأكد سلام أن ناصرتي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة .

ومن بين الوفود وصل للبلدية وفد ممثل عن جبهة الناصرة برئاسة مصعب دخان واعضاء البلدية المنتخبين , حيث قاموا بتهنئة سلام مؤكدين انهم يحترمون قرار الناخب النصراوي .




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