رئيس, بلدية, الناصرة, علي, سلام, يستقبل, المهنئين, بينهم, وفد, جبهة, الناصرة, والنائب, الطيبي,

توافد المئات من الناصرة والوسط العربي منذ صباح اليوم السبت الى بلدية الناصرة مهنئين رئيس البلدية علي سلام بفوزه بالانتخابات الاخيرة واستمراره رئيساً لبلدية الناصرة 5 سنوات أخرى .

ومن بين الوفود كان وفد العربية للتغيير برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي وأسامة سعدي , وخلال استقبالهم شكر سلام الدكتور أحمد الطيبي على دعمه , وأكد سلام أن ناصرتي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة .ومن بين الوفود وصل للبلدية وفد ممثل عن جبهة الناصرة برئاسة مصعب دخان واعضاء البلدية المنتخبين , حيث قاموا بتهنئة سلام مؤكدين انهم يحترمون قرار الناخب النصراوي .