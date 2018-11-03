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اصابة خطيرة في حادث طرق في المكر



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اصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجراح خطيرة جراء حادث طرق مروع على مفرق الجديدة المكر ظهر اليوم السبت .


طواقم الاسعاف التابعة لمركز حيان الطبي قامت بنقل سائق دراجة نارية مصاب بجراح خطيرة للمستشفى لتلقي العلاج .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة في حادث طرق في المكر




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