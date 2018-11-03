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6 قتلى في مدينة ام الفحم منذ مطلع عام 2018



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ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في مدينة أم الفحم الذين قتلوا منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 6 ضحايا، وهم: إمام مسجد التوحيد، الشيخ محمد سعادة إغبارية (49 عاما)، والطفل فرسان أبو مقلد (13 عاما) وعمه شفيق أبو مقلد (40 عاما)، والشاب يوسف محاميد (22 عاما)،والشاب محمد حماد محاميد (33 عاما) واهر الضحايا كانت الليلة الماضية والتي راح ضحيتها الشاب محمود ايمن محاجنة (20 عام).



اولى جرائم القُتل كانت لامام مسجد التوحيد بحي الميدان، الشيخ محمد عبد الغني إغبارية، قبيل صلاة الفجر في تاريخ 03.04.2018، في جريمة إطلاق النار عليه في منطقة الرأس من مسافة قريبة.


وفي تاريخ 17.04.2018 خلال "تعليلة" فرح بمنكقة ابو لاحم قام مجهولين باطلاق النار داخل  الساحة التي يحتفل الناس بها  ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، قتل اثنان منهم، هما الطفل فرسان أبو مقلد وعمه شفيق أبو مقلد.


قتل جناة مجهولون الشاب يوسف كيوان محاميد في جريمة إطلاق نار وأصيب آخر أمام منزله في مدينة أم الفحم، بعد منتصف ليلة 16.05.2018.


قتل الشاب محمد حماد محاميد في جريمة طعن في أحد أحياء أم الفحم بعد منتصف الليلة الماضية 17.09.2018.


قام مجهولين الليلة الماضية بمنطقة عين خالد / العرايش باطلاق نار على الشاب محمود محاجنة واصابوه بجراح خطيرة نقل على اثرها لمشفى النور الطبي ومن هناك تم تحويله للمستشفى وهنالك اعلنوا خبر وفاته 03.11.2018.
6 قتلى في مدينة ام الفحم منذ مطلع عام 2018




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1. صدق التقرير عن اعمال القتل ويجب العمل وفق ما بينه في الكاتب .والف الف شكر له ... -
ام الفحم - حسن جبارين

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