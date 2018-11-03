كفركنا:المرشحين, يدعون, الاهالي, للتحلي, بالصبر, ومنع, تدهور, الأمور,

بعد أن شهدت بلدة كفركنا مساء أمس الجمعة احداث عنف على خلفية الانتخابات , منها اطلاق نار واعتداء على الممتلكات , عمم مرشحو الرئاسة والعضوية بيان على وسائل الاعلام جاء فيه :"قال تعالى:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ"نحن الموقعون ادناه رؤساء قوائم الانتخابات المحلية في كفر كنّا، وبعد الأحداث المؤسفة والمدانة في بلدنا ومن خلال تواصلنا مع لجنة الوفاق الأهلي الليلة، نتوجه الى أهلنا بالبيان التالي:

1. ندين كل أعمال العنف وعمليات إطلاق النار التي طالت واجهات ملحمة ماهر عواودة وملحمة أبناء أحمد فندي. وبيت الاخ احمد خمايسي ابو الهيثم وكذلك نرفض ونستنكر كل عمليات إطلاق النار المتكررة في فضاء البلد وندعو الى وقفها بشكل فوري.2. نناشد أهلنا جميعا التحلي بروح المسؤولية في كل ما يقال ويفعل، والحرص على نسيجنا الاجتماعي وأخوتنا الكناوية، والحفاظ على السلم الأهلي في كفر كنّا، لتبقى بلدنا آمنة مطمئنة في ليلها ونهارها.3. ندعو أهلنا جميعا إلى التعاون والتواصل لاحتواء أي أعمال استفزاز مقصودة وغير مقصودة لمنع تدهور الأوضاع، والسيطرة على العابثين بأمننا وسلمنا الأهلي. كما وندعو الى عدم إغلاق الشوارع وتأزيمها بمسيرات السيارات الجماعية. ونطالب كل الإخوة بقول وكتابة رسائل الخير والمحبة والسلام وتجنب الكلام الجارح والمستفز، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.4. نعلن أن اجتماعنا سيبقى في حالة انعقاد دائم لمعالجة أي طارئ ، الى حين تجاوز هذه المرحلة بسلام. وندعو الجميع الى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات نشر الفتنة وتمزيق وحدتنا الكناوية.