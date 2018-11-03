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انطلاق حفل تتويج ملكة جمال الارض miss earth 2018 بمشاركة الحسناء دانا زريق من الناصرة



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في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم بامكانكم متابعة حفل تتويج ملكة جمال الارض miss earth 2018 والذي تشارك فيه الحسناء دانا زريق من الناصرة وتتنافس مع 90 مرشحة من 90 دولة. وسترتدي دانا ثوبا فاخرا من بوتيك "مونتي" - الرينة.


في الصورة دانا ترتدي زيا من بوتيك "مونتي", الشعر والماكياج: صالون "ذا لاونج" بإدارة ايهاب منصور.


بامكانكم متابعة الحفل على القنوات التالية:

www.youtube.com/GMANetwork

facebook.com/MissEarth




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