طرعان:الشرطة, تعتقل, 10, شبان, على, خلفية, احداث, الليلة, الماضية,

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صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح...
توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه...
أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...
أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...
اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...
يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...
مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الثلاثاء فترة اعتقال شاب من عكا بشبهة الضلوع في...
تربع اللاعب مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ونجم فريق ريد بول زلتسبورغ على عرش هدافي...
لقي 88 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق من بداية العام 2018 ، حيث قُتِل أربعة منهم في...