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طرعان:الشرطة تعتقل 10 شبان على خلفية احداث الليلة الماضية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر اليوم 10 شبان (25-45)من طرعان على خلفية الاحداث العنيفة التي شهدتها البلدة مساء أمس الجمعة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة هرعت لطرعان بقوات معززة ليلة امس بعد ان شهدت البلدة شجار عائلي تخلله القاء حجارة والعاب نارية واطلاق نار بالهواء واعمال تخريب بالممتلكات ".

وأضاف البيان:"خلال نشاط للشرطة قامت باعتقال 10 اشخاص بشبهة ضلوعهم بالشجار.




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