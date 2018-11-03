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فيفي عبده تكشف ان بدايتها الفنية كانت في فيلم الرسالة



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ا يدرك كثيرون أن بداية الفنانة المصرية فيفي عبده في السينما، كانت بدور راقصة في فيلم “الرسالة” للمخرج السوري مصطفى العقاد في عام 1976.



 وكشفت عبده في برنامج “حمد شو” أنها أدت دور الراقصة التي يرمي “حبشي” رمحه في حلقة مثبتة على رأسها، أثناء رقصها بحركات دائرية حول نفسها، قائلةً: “كان دوري اعيط وألطم”.

وبدأت عبده حياتها الفنية كراقصة فنون شعبية في فرقة “عاكف”، وهربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.


وبعد فيلم “الرسالة”، اسندت إليها البطولات السينمائية منذ فيلم “امرأة واحدة لا تكفي”، ثم تنوعت أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن مسرحياتها “شباب امرأة” عام 1979، وفي التلفزيون مثلت العديد من المسلسلات مثل “الآنسه كاف” و”الحقيقة والسراب”.
فيفي عبده تكشف ان بدايتها الفنية كانت في فيلم الرسالة




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