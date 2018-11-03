4, ملايين, دولار, من, الشعب, القطري, إلى, غزة,

كشف تلفزيون قطر الرسمي، عن أن مجموع تبرعات حملة "#غزة_تستحق_الحياة" الشعبية القطرية، وصل إلى 15 مليونا و167 ألف ريال قطري (4 ملايين و360 ألف دولار أمريكي)، وذلك بعد 26 يوما من انطلاقها.

وفي 7 أكتوبر الماضي، انطلقت الحملة التي تهدف إلى المساهمة في مواصلة تعزيز الجهود التنموية المخصصة لسكان قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم المعيشية، وسد احتياجاتهم الأساسية في المجالات المختلفة.وكانت الحملة التي تأتي بإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ومشاركة كل من: الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك، تستهدف جمع تبرعات بقيمة 10 ملايين ريال.وتسعى الحملة إلى تغطية احتياجات عاجلة لأهل غزة في خمسة مجالات رئيسة هي: الصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والمياه والإصحاح، والتمكين الاقتصادي.وتعكس الحملة تواصل الدعم الشعبي القطري وحرصه على استمرار مساندتهم لغزة، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشتركة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهم.