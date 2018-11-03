اجتماع, تحضيري, للمشاركين, في, المسابقة, القطرية, لمعرفة, الكتاب, المقدس,

قامت الهيئة الادارية للمسابقة القطرية لمعرفة الكتاب المقدس والتي تنظمها مؤسسة البشارة بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين، بتنظيم اجتماعا افتتاحيا للمشاركين في المسابقة بحضور نخبة من رجال الدين والمشاركين وذويهم.

الاب امجد صبارة كاهن رعية اللاتين في الناصرة والاب ايهاب مخول كاهن رعية الروم الارثوذكس في كفر ياسيف رحبا بالحضور وأكدا على اهمية الرسالة التي تحملها المسابقة من معاني روحية، وتمنى للجميع مسابقة شيقة.السيد نبيل توتري رئيس الهيئة الادارية للمسابقة قدم للحضور شرحا مفصلا عن اهداف المسابقة ومراحلها وقال : ان المسابقة تقام للمرة الرابعة تحت رعاية الابرشيات المسيحية الغربية والشرقية، البعثة البابوية، دار الكتاب المقدس الناصرة، وتهدف الى تشجيع الانتماء المسيحي وتعميق الفكر الديني الايجابي النابع من محبة الآخرين وتعزيز التآخي بين الأديان وتنمية الشعور بالانتماء لدى شبيبة الأراضي المقدسة إلى الكنيسة والى ارض الكتاب المقدس.يشارك في المسابقة 235 مشارك من 21 مدينة وقرية تشمل بيت لحم، بيت جالا ونابلس، مقسمين الى اربع فئات عمرية من جيل 10-40 سنة، وستقام على ثلاثة مراحل كل يوم جمعة الساعة السادسة في مركز القديس انطون ابتدءاً من 16.11.2018 وتنتهي في عيد البشارة الموافق 24 و 25 اذار 2019.قام بالإشراف على تحضير المسابقة هيئة ادارية من المتطوعين وهيئة مهنية من رجال دين وراهبات وعلمانيين عملت معا اشهر طويلة لبناء المسابقة، هذا وسيحصل المشاركون في المسابقة على شهادات تقدير وجوائز قيمه واما الفائزين في المراتب الاولى من كل فئة عمرية فسيحصلون على الجائزة الكبرى وهي رحلة حج الى حاضرة الفاتيكان ولقاء قداسة البابا ومنها الى فرنسا الى مزار السيدة العذراء في لورد.السيد بسام شحتوت والسيدة نهله اسبنيولي اعضاء الهيئة الادارية للمسابقة قدما شرحا عن كيفية عمل برنامج الحوسبة في المسابقة، المواد المطلوبة وسير المسابقات والتصفيات، وقام القس نائل ابو رحمون والشماس مجدي هاشول وهما اعضاء الهيئة المهنية للمسابقة بتقديم ارشاداتهما الروحية للمشاركين وتمنا لهما مسابقة شيقة.