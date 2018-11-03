كفركنا:اطلاق, نار, على, منزل, ومحلات, تجارية,

شهدت بلدة كفركنا الليلة الماضية احداث عنف عديدة , منها اطلاق نار على منزل المربي أحمد خمايسي وعلى محلات تجارية , ذلك عقب شجار بين مجموعة شبان على الشارع الرئيسي .

كما وشهدت البلدة القاء حجارة واطلاق نار وغيرها من اعمال العنف مما ادى الى اضرار مادية كبيرة .