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كفركنا:اطلاق نار على منزل ومحلات تجارية



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شهدت بلدة كفركنا الليلة الماضية احداث عنف عديدة , منها اطلاق نار على منزل المربي أحمد خمايسي وعلى محلات تجارية , ذلك عقب شجار بين مجموعة شبان على الشارع الرئيسي .


كما وشهدت البلدة القاء حجارة واطلاق نار وغيرها من اعمال العنف مما ادى الى اضرار مادية كبيرة .




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