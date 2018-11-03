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ميسي مطلوب للتحقيق في قضية غسيل أموال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهمت محكمة أرجنتينية، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بالتورط في قضية غسيل أموال مع والده خورخي ميسي.


وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ميسي مطلوب للتحقيق في الأرجنتين بسبب التبرعات التي قٌدمت إلى مؤسسة "ليو ميسي" الخيرية، في مسقط رأسه.

ونفى مقربون من ميسي هذه الاتهامات، وقال أحدهم: "الشكوى ليس لها أساس من الصحة".


وكانت وزارة العدل الأرجنتينية قد حققت مع أحد المتعاونين مع مؤسسة ميسي لمعرفة ما إذا كانت هذه الأموال متجهة إلى مشاريع اجتماعية أم لا.

تأتي هذه الاتهامات بعد أيام من ظهور تقارير صحفية إسبانية باتهام ميسي في قضايا غسيل أموال متعلقة بمؤسسة صاحب الكرة الذهبية 5 مرات سابقا.

جدير بالذكر أن ميسي يعاني حاليا من كسر في المرفق تعرض له خلال مباراة برشلونة أمام إشبيلية، مما أجبره على الغياب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.
ميسي مطلوب للتحقيق في قضية غسيل أموال




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