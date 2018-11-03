تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |  2018-12-21 18:41:54 السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة |  2018-12-21 18:36:39 فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة |  2018-12-21 18:02:22 ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية |  2018-12-21 18:00:16 اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية |  2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:06:20 اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مقتل الشاب محمود أيمن محاجنة من ام الفحم رمياً بالرصاص



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي الشاب محمود أيمن محاجنة(20عاما) من سكان مدينة ام الفحم مصرعه رمياً بالرصاص مساء الجمعة في المدينة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل :"اصيب شاب من ام الفحم بجراح خطيرة اثر اطلاق النار عليه عندما كان داخل سيارته في المدينة , حيث قامت طواقم الاسعاف بنقل الشاب للمستشفى حيث توفي هناك متأثراً بجراحه ".

قوات معززة من الشرطة هرعت وباشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

مقتل, الشاب, محمود, أيمن, محاجنة, من, ام, الفحم, رمياً, بالرصاص,

تابعونــا

شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار 2018-12-21 | 18:47:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في قرية كفرمصر،...

شهيد و40 اصابة على حدود غزة شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53

استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...

فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة 2018-12-21 | 18:36:39

حقق النادي الرياضي كفر قاسم من الدرجة الأولى بكرة القدم مفاجأة بعد أن تغلب...

ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما 2018-12-21 | 14:30:22

"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد 2018-12-21 | 14:17:32

لقي شابان في الثلاثينات من العمر مصرعهما من جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة...

حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة 2018-12-21 | 13:55:52

افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف 2018-12-21 | 13:53:06

יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...

الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ الفنان ماندو جريس يطلق أغنيته الجديدة بقلبي وجع‘ 2018-12-21 | 12:09:45

أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...

اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات 2018-12-21 | 12:06:20

قُدمت اليوم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب أردني تنسب له...

ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم 2018-12-21 | 11:24:10

نادي ليفربول الانجليزي يبدي رغبته في ضم المهاجم النصراوي مؤنس دبور لاعب فريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية رعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل تمديد عمل المنقذين على امتداد شواطئ بحيرة طبريا لساعتين منعا لحوادث الغرق سقوط حافلة على شاحنة الناصرة 10 امتر شرطة اسعاف سائق ركاب اشتعال النيران سيارة عكا الكريوت فجر اليوم السبت شرطة اسعاف مجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى مصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية انقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية ابطن طلاب مدارس حيفا شركة ايجيد تتوقف ايصال اهالي قرية جدل شجار شتائ طلاب سائق حافلة 5 اصابات استنشاق حريق هائل ام الفحم حي الباطن اطفاء استنفار شرطة التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية عمارة 10 طوابق الطابق السادس اخماد حريق نيران اطفاء عالقين تخليص مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com