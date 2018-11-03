مقتل, الشاب, محمود, أيمن, محاجنة, من, ام, الفحم, رمياً, بالرصاص,

لقي الشاب محمود أيمن محاجنة(20عاما) من سكان مدينة ام الفحم مصرعه رمياً بالرصاص مساء الجمعة في المدينة .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل :"اصيب شاب من ام الفحم بجراح خطيرة اثر اطلاق النار عليه عندما كان داخل سيارته في المدينة , حيث قامت طواقم الاسعاف بنقل الشاب للمستشفى حيث توفي هناك متأثراً بجراحه ".قوات معززة من الشرطة هرعت وباشرت التحقيق .