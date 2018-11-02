الريال, يقرر, مبادلة, مارسيلو, بنجم, يوفنتوس,

يبدو أن الفراق بين الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو وزميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو لن يطول، بعد ظهور أنباء تتحدث عن إمكانية تزاملهما مجددا ولكن هذه المرة في يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، ففريق ريال مدريد لم يتمكن من إقناع مارسيلو بتمديد عقده، الذي ينتهي صيف العام 2020، في ظل رغبة اللاعب الانضمام إلى يوفنتوس لمزاملة صديقه رونالدو، الذي انتقل إلى "السيدة العجوز" خلال الميركاتو الصيفي الأخير.وذكرت الصحيفة أن الريال سيسمح برحيل مدافعه البرازيلي إلى اليوفي، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بمبادلة مارسيلو بمواطنه أليكس ساندرو.وأشارت الصحيفة إلى أن ما قد يعرقل إتمام هذه الصفقة هو راتب مارسيلو الضخم، إذ يتقاضى حاليا 10 ملايين دولار سنويا، بينما يحصل ساندرو على 3 ملايين دولار فقط.ويعتبر مارسيلو من أفضل لاعبي الفريق الملكي هذا الموسم، فرغم تراجع الميرينغي في الفترة الأخيرة، وتخبطه في سلسلة من النتائج السلبية، فقد داوم اللاعب البرازيلي على تقديم أداء جيد في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن.