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الفنانة شذى حسون تعقد قرانها في المغرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خبير تجميل شهير عن معلومات جديدة تؤكد الأنباء المنتشرة حول زواج الفنانة العراقية، شذى حسون، حيث أكد الخبير أنه هو من سيضع "المكياج" للفنانة ليلة زفافها.



ووصلت حسون إلى المغرب لعقد قرانها هناك، كون والدتها مغربية وتحمل جنسية الدولة نفسها، بينما سيقام حفل الزفاف الرسمي في مدينة دبي، مع قدوم الصيف المقبل.


وفي سياق متصل، اختيرت دبي لكي تكون مقر الزفاف القادم لأن عريس حسون عربي الجنسية، يعمل ويقيم في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يحضر حفلي القران والزفاف عدد كبير من الفنانين والإعلامين العرب.


وأطلقت النجمة العراقية أغنية جديدة في الآونة الأخيرة، أسمتها: "أحسك أمي"، كانت أول إشارة لافتة لاقتراب موعد زواج الفنانة.




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