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رحيل الطفلة التي فتحت عيون العالم على مأساة اليمن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بجسدها الهزيل ونظراتها المفزعة، لفتت الطفلة اليمنية، أمل حسين، أنظار العالم إليها، لتلخص الظروف المأساوية التي يعيشها الأطفال في وطنها الذي مزقته الحرب.



عائلة أمل أبلغت أمس الخميس صحيفة "نيويورك تايمز" بوفاتها في مخيم للاجئين على بعد 4 أميال من المستشفى، تاركة لوعة وحزنا في قلوبهم.


وقالت والدة الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات خلال مقابلة هاتفية مع الصحيفة: "قلبي مكسور، أمل كانت تبتسم دائما، وأنا الآن قلقة على أطفالي الآخرين".


كانت أمل ترقد في مركز صحي بمدينة أسلم الواقعة على بعد 90 ميلا شمال غرب العاصمة صنعاء. وكانت مستلقية على سرير مع والدتها. بينما كانت الممرضات تغذيها كل ساعتين بالحليب، لكنها تتقيأ بانتظام وتعاني من الإسهال.



وقد نشرت الصحيفة صورة أمل، الأسبوع الماضي، لتسلط الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن، مما أثار استجابة لدى القراء الذين أعربوا عن حزنهم وحسرتهم، كما قدموا المال لعائلتها.




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