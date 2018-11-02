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زيادة حالات الوفاة بين الحوامل.. وأطباء يتوصلون إلى السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت دراسة جديدة ارتفاعا في عدد وفيات النساء الحوامل في الأعوام الماضية، كما وضحت السببين الرئيسيين لوفاة النساء أثناء الحمل.



وفي دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد، وصلت نسبة وفاة النساء أثناء الحمل إلى 9.8 حالة وفاة من أصل 100 ألف امرأة حامل شملتهن الدراسة، بين عامي 2014 و2016.


وأشار باحثون في الدراسة إلى أن السببين الرئيسيين لارتفاع عدد وفيات الحوامل هما البدانة الزائدة والتقدم في العمر.


وسجلت دراسة سابقة 8.8 حالة وفاة لكل 100 ألف امرأة حامل بين عامي 2013 و2015، وأكدت أن الزيادة بنسبة حالات الوفاة تعود "للارتفاع الكبير" في نسبة البدانة بين الحوامل، بالإضافة لنسبة حمل النساء كبيرات السن.


وأشارت الدراسة إلى أن من بين حالات الوفاة المسجلة، كانت 37 بالمئة منها بسبب بدانة الحوامل، وهو ما يعرضهن لخطر جلطات الدم.


كما أظهرت الدراسة إلى أن الحوامل فوق سن الـ40 معرضات للوفاة أثناء الحمل بنسبة ثلاثة أضعاف أكثر من الحوامل في أوائل العشرينات.


وسجلت الدراسة 202 حالة وفاة لنساء حوامل في بريطانيا بين 2013 و2015، فيما ارتفع الرقم إلى 225 حالة وفاة بين عامي 2014 و2016.




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