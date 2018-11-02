كلوب, يتحدث, عن, إصابة, صلاح, والغائبين, عن, قمة, أرسنال,

توقع مدرب ليفربول يورغن كلوب جاهزية المهاجم محمد صلاح لمواجهة مضيفه أرسنال، رغم مشكلة في المعصم، لكن ثنائي الوسط جوردان هندرسون ونابيكيتا سيغيبان.

وتدرب صلاح وهو يضع جبيرة على مكان الإصابة هذا الأسبوع، لكن كلوب بدد أي مخاوف بشأن مشاركة الدولي المصري.وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لا يعاني مو (محمد صلاح) من أي إصابة خطيرة.. مجرد التهاب في الوتر. هذا كل ما في الأمر".وتابع "وضع جبيرة كإجراء احترازي.. مجرد حماية وليس لها أي تأثير".