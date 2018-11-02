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مصر: 7 شهداء و14 اصابة في هجوم على حافلة للاقباط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أسقف المنيا المصرية لوكالة "رويترز" إن 7 من الأقباط استشهدوا وأصيب 14 آخرون في هجوم على حافلة متجهة إلى دير "الأنبا صمويل" بمركز العدوة بالمحافظة.



وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحافلة كانت في طريقها من محافظة سوهاج إلى الدير في المنيا، حين تعرضت لإطلاق النار، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة. "الميادين نت"




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