تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 16:31:53 رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد |  2018-12-29 15:27:54 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية |  2018-12-29 15:04:13 اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة |  2018-12-29 13:26:14 رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة |  2018-12-29 13:14:47 اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب |  2018-12-29 11:43:07 جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه |  2018-12-29 11:39:21 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب |  2018-12-29 11:34:22 اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة |  2018-12-29 11:32:29 نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان |  2018-12-29 11:28:27 اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة |  2018-12-29 07:41:23 استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا |  2018-12-29 07:38:09 اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف |  2018-12-28 23:27:03 مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة |  2018-12-28 23:26:07 بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا |  2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عريقات:"قانون القومية" هو الابن الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء، سيبقى محصناً بحقه التاريخي في تقرير مصيره على أرضه، وأنه لن يرحل مهما كلفه الثمن.



وقال: حتى لو مرّ وعد بلفور فإن قانون القومية العنصري لن يمر، وسيبقى شعبنا متمسكاً بحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال والعودة حتى إنهاء الاحتلال".


جاء ذلك في بيان لـ عريقات اليوم الجمعة، تعقيبا على الذكرى الواحدة بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم، وقال: لقد طورت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجربة استعمارية فريدة وخاصة بها في القرن الحادي والعشرين، مسترشدة بتجارب الاستعمار البائدة وبالإعلان السياسي الاستعماري "وعد بلفور" والذي خلّدته بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً على احتلالها غير الشرعي لفلسطيني من أجل تثبيت استعمارها، وتوجتها بقانون "القومية" العنصري الابن الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه".


وأضاف: "قبل أكثر من مائة عام سهّلت بريطانيا عملية تطهير فلسطين عرقياً، وبإهانة صارخة لقيم العدالة العالمية احتفلت بهذه "المناسبة" العام الماضي، وتمسكت وتفاخرت بخطيئتها الاستعمارية وتنكرها لحقوق شعبنا الفلسطيني، وللأسف لا يزال وعد بلفور يلهم حكومة الاحتلال لمواصلة عمليات التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني، إضافة إلى دعم الإدارة الأميركية وفريق سلامها اللامحدود لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة تعريفها على المقاس الاستعماري الحديث".




كلمات متعلقة

عريقات:"قانون, القومية", هو, الابن, الشرعي, لوعد, بلفور, وأداة, تنفيذه,

تابعونــا

رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة 2018-12-29 | 13:26:14

كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...

نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان 2018-12-29 | 11:32:29

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...

مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة 2018-12-28 | 23:27:03

أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة،...

بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا 2018-12-28 | 23:26:07

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال...

لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم 2018-12-28 | 17:40:24

خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة...

بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا 2018-12-28 | 09:19:22

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا...

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر 2018-12-28 | 09:18:47

قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت...

بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة 2018-12-28 | 06:12:05

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير...

لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل 2018-12-27 | 20:49:13

يغادر الليلة رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل...

سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" 2018-12-27 | 16:50:00

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بموجات نزوح غير مسبوقة شهدها آخر جيب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب حيفا حادث طرق شديرون هنسي شارع شاحنة سيارة خطيرة اصابة رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6ابناء هرتسليا كرم مشعور الناصرة مفعال هبايس علي سلام كرة سلة اللاعبجتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا حادث عمل محطة وقود مغسلة شفاعمرو شاب دهس مستشفى رمبام حيفا طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةأبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية شبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com