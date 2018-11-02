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اطلاق نار على شاحنة مواطن من طرعان قرب مفرق كفركنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اطلاق نار علىش احنة لمواطن من قرية طرعان , وهو داخلها على مفرق كفركنا - بيت ريمون ظهر اليوم الجمعة.


واسفر الحادث عن اضرار واصابة طفيفة .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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