FlexPai, اول, هاتف, ذكي, قابل, للطي, في, العالم!,

كشفت شركة Royole الناشئة الواقع مقرها في كاليفورنيا النقاب عن أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم ضمن حدث عقدته في العاصمة الصينية بكين، مما يمثل هزيمة لشركات تصنيع الهواتف المحمولة الكبيرة مثل سامسونج، وطرحت الشركة المتخصصة في الشاشات المرنة هاتفها الذكي القابل للطي المسمى FlexPai، وتقول إنها ستبدأ شحن الجهاز، وهو مزيج بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي، في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتسمح الشاشات المرنة للهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة بإمكانية طي الشاشة لتناسب وضع الهاتف في الجيب، ومع ازدياد حجم شاشات العرض في السنوات الأخيرة، فقد اضطر المستهلكون للتضحية بالقدرة على التنقل والحمل، وظهرت الشاشات المزدوجة كحل محتمل.