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السرطان يتسبب بتخلّي مي حريري عن شعرها - صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تبرعت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ بشعرها من أجل مرضى السرطان، وشاركت متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بشعر قصير جدا.



وعلقت حريري على الصورة قائلة: "يقولون إذا أردت مظهرا جيدا فعليك بالحصول على قصة شعر جديدة".


الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى التعليق على صورة مي مبدين إعجابهم بالخطوة اللافتة التي قامت بها من أجل مرضى السرطان.




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- نهى

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