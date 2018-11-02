السرطان يتسبب بتخلّي مي حريري عن شعرها - صورة

تبرعت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ بشعرها من أجل مرضى السرطان، وشاركت متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بشعر قصير جدا.

وعلقت حريري على الصورة قائلة: "يقولون إذا أردت مظهرا جيدا فعليك بالحصول على قصة شعر جديدة".الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى التعليق على صورة مي مبدين إعجابهم بالخطوة اللافتة التي قامت بها من أجل مرضى السرطان.