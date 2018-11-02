تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تربط بين الهواتف المحمولة والسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت نتائج تجربة علمية أشرفت عليها الحكومة الأمريكية، عن وجود علاقة بين استخدام الهواتف الخلوية ومرض السرطان.



والتجربة، حول هذه المسألة المثيرة للجدل منذ فترة طويلة، قام بها البرنامج الوطني لطب السموم، التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، وقد استخدم فيها أكثر من ثلاثة آلاف من القوارض (جرذان وفئران)، بتكلفة 30 مليون دولار.


وارتبط التعرض الكبير لإشعاعات الهواتف الخلوية بشكل واضح بحدوث أورام في الجرذان الذكور، حسب الدراسة.


ووجدت التجربة أدلة متواضعة نسبيا على أن تلك الإشعاعات زادت خطر إصابة ذكور الجرذان بأورام الدماغ وكذلك بأورام الغدد الكظرية.


ولم يتضح ما إذا كانت الأورام في الجرذان الإناث، وكذلك في الفئران الذكور والإناث مرتبطة بالتعرض للإشعاعات.


وقال جون بوتشر، من البرنامج الوطني لطب السموم، في بيان "نعتقد أن العلاقة بين إشعاع الهواتف الخلوية والأورام في ذكور الجرذان حقيقية"، لكنه ذكر أن مستويات التعرض ومدده في التجربة على القوارض كانت أكبر بكثير من تعرض البشر لها.




كلمات متعلقة

دراسة, تربط, بين, الهواتف, المحمولة, والسرطان,

تابعونــا

أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان 2018-12-25 | 13:19:15

لا تنجم مشاكل الأسنان دائما عن عدم تنظيفها، فكثيرون يرتكبون أخطاء خلال عملية...

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين 2018-12-25 | 07:40:15

عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...

13 فائدة مذهلة لسمك التونة 13 فائدة مذهلة لسمك التونة 2018-12-24 | 20:22:15

بفضل مزاياه العديدة، يعتبر سمك التونة الخيار الأمثل للرياضيين والباحثين عن...

ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! 2018-12-24 | 14:00:29

توصلت دراسة حديثة إلى أن ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، يمكن أن تساعد على...

مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس 2018-12-24 | 13:00:25

ابتكر علماء من مركز جون هوبكنز للسرطان "مزيجا مثاليا" قادرا على القضاء على سرطان...

أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! 2018-12-24 | 12:23:50

يواجه الآباء، الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن أطفالهم يقضون وقتاً طويلاً أمام...

اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم 2018-12-24 | 11:50:09

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن أحد مكونات قطرات العين الخاصة بعلاج أمراض...

عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة 2018-12-24 | 10:15:40

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-24 | 06:56:14

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-23 | 13:19:17

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتمفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوبتهاني طميش ام الفحم تتظاهر رفضا لانتشار النفايات تراكم قرب المدارس لافتات سيارتها الطلاب بلدية حريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان ارتفاع سقط سقوط طفل شاهق ام الفحم مركز النور الطبي مستشفى خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف شجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية حكروش جمال ضابط ترقية مسلم عربي شرطة منصب اسرائيل حريق منطقة حرشية سنان ابو اطفاء قرية عمكا اطفاء اشجار اعشاب اغلاق مطار ايلات غبار اجواء الطقس طيران طائرة الرؤية المحدودة مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل اطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com