تفاصيل, عرض, النصف, مليار, يورو, من, أجل, ميسي,

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل العرض الذي رفضه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، العام الماضي، من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، إن مانشستر سيتي قدم عرضًا براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، مع موافقته على دفع 250 مليون يورو، الشرط الجزائي السابق في عقد ميسي.وأكدت أن الاتصالات بين رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك، وفيران سوريانو نائب رئيس برشلونة السابق، ووالد اللاعب خورخي ميسي، جرت خلال الفترة بين ديسمبر/كانون أول 2016 ونوفمبر/تشرين ثاني 2017.ولفتت إلى أن مانشستر سيتي أبلغ والد اللاعب بأنه سيحصل على مكافأة قيمتها 50 مليون يورو، حال أقنع نجله بالانضمام لمانشستر سيتي، وترك برشلونة في تلك الفترة، إلا أن البرغوث في نهائية المطاف قرر البقاء في البارسا.وبذلك فإن قيمة عرض السيتي تجاوزت 500 مليون يورو باحتساب قيمة الشرط الجزائي، وراتب اللاعب في الـ5 سنوات، ومكافأة والده.يذكر أن الشكوك كانت تحوم حول مستقبل الأرجنتيني في العام الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق على تجديد عقده في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2017