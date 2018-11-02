تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فريق "واما" يعود بأغنيته الجديدة "مش وحيد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعود فرق "واما" إلى الساحة الغنائية من جديد بعد غياب لسنوات حيث يستعد لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "مش وحيد".



ونشر الفنان ​محمد نور​ عضو الفرقة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية.


يشار إلى أن الفريق تعاقد مع المنتج ياسر خليل لإنتاج ألبوما جديدا، ويتم التحضير له حاليا ليكون جاهزا للطرح في الأسواق في صيف 2019.


ذكر أن "واما" كانت في الأساس تحمل اسم بوي بوند أي فرقة فتيان وأنشئت عام 1998 وهي مكونة من أربعة أفراد هم ​نادر حمدي​، ​أحمد الشامي​، محمد نور و​أحمد فهمي​، وأول ظهور للفرقة تحت اسم "واما" كان عام 2003.




كلمات متعلقة

فريق, "واما", يعود, بأغنيته, الجديدة, "مش, وحيد",

تابعونــا

عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! 2018-12-25 | 07:44:44

أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها 2018-12-24 | 20:23:47

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! 2018-12-24 | 14:00:00

خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة 2018-12-24 | 13:00:07

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة 2018-12-24 | 11:50:13

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها...

ياسمين صبري تثير الجدل في اخر ظهور لها مع هذا الشاب ياسمين صبري تثير الجدل في اخر ظهور لها مع هذا الشاب 2018-12-24 | 10:07:44

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية...

ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم 2018-12-24 | 09:15:51

شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض،...

كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ 2018-12-24 | 07:00:49

أثار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله...

رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! 2018-12-23 | 14:29:58

أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث...

ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” ريتا حايك تضع مولودها الأول: “وصلت هديتنا في عيد الميلاد” 2018-12-23 | 13:26:28

وضعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مولودها الأول من زوجها طبيب القلب عبد الله ربيز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة اصابة سليمان فريج مصرع مقتل خرجة شاب كفر قاسم تعرض اطلاق نار مستشفى حادث تحقيق شرطة كلاليت الطيبة عيادة حرق اضرام النار اضرار استنكار بلدية بثمباشراونلاينمانشسترسيتيديناموكييفيلاشوتبث مباشر دوري ابطال اوربااصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة اصابة متوسطة حادث طرق مسجاف مستشفى رمبام حريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة نجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب حملة هدم بيتين مدينة اللد حي الجلمة جرافات بناء غير مرخص ادعاء حجى الغاء بجروت اللغة العربية نموذج 20102 تسريب امتحان وزرة المعارفتمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى جرثومة القولون اي كولاي النقب الغربي أطفال مستشفى سوروكا بئر السبع علاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com