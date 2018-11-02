يعود فرق "واما" إلى الساحة الغنائية من جديد بعد غياب لسنوات حيث يستعد لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "مش وحيد".

ونشر الفنان ​محمد نور​ عضو الفرقة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية.يشار إلى أن الفريق تعاقد مع المنتج ياسر خليل لإنتاج ألبوما جديدا، ويتم التحضير له حاليا ليكون جاهزا للطرح في الأسواق في صيف 2019.ذكر أن "واما" كانت في الأساس تحمل اسم بوي بوند أي فرقة فتيان وأنشئت عام 1998 وهي مكونة من أربعة أفراد هم ​نادر حمدي​، ​أحمد الشامي​، محمد نور و​أحمد فهمي​، وأول ظهور للفرقة تحت اسم "واما" كان عام 2003.