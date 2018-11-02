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كفرمندا - المرشح علي زيدان يقرر التوجه للمحكمة



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جاء في بيان لائتلاف الخير والإصلاح برئاسة المرشح للرئاسة علي خضر زيدان في كفرمندا:" نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من اعطانا الثقة وانتخب السيد علي خضر زيدان وقوائم ائتلاف الخير والإصلاح".



واضاف البيان:" ائتلاف الخير والإصلاح يشكر مساعي وجهود لجنة السلم الاهلي التي تعمل جاهدةً من أجل الحفاظ على امن وامان هذا البلد.باسم ائتلاف الخير والإصلاح نستنكر ونشجب جميع اعمال العنف التي حدثت في الايام الاخيرة في القرية، كما ونستنكر اي اعتداء على اي شخص او بيت او ممتلكات عامة او خاصة.كما وندعو شباب ائتلاف الخير والإصلاح التحلّي بالصبر وعدم الانجرار وراء اي استفزاز. وبهذا البيان نطالب الطرف الآخر بعدم القيام بأعمالٍ استفزازية او اطلاق تصريحات مثيرة للإستهجان والاستغراب التي تهدف الى تأجيج الأوضاع الوضع وتعكير الاجواء".



وتابع البيان:" جمهورنا الكريم، أهالينا الأفاضل، نعلن انه تم الإتفاق بين جميع قوائم ائتلاف الخير والإصلاح على التوجه للقضاء لفحص مصداقية الاصوات التي الغيت والبت في الخروقات التي حدثت في الانتخابات.




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