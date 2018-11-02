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اعفاء سكان شرق القدس من دفع رسوم تذكرة المغادر



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أعلنت سلطة الأحوال المدنية والهجرة أن سكان شرقي القدس الذين يتوجهون إلى الأردن عبر معبر الملك حسين ( أللنبي) ويحملون وثائق سفر سارية المفعول سيُعفون من دفع رسوم "تذكرة المغادِر" وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد.




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