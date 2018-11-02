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أعلنت الهيئة الوطنية العمومية للصحة في بريطانيا عن برنامج جديد في إطار ما يعرف...
إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...
نشرت مجلة "Nature" نتائج دراسة قام بها علماء من الصين وكندا تبين تأثير ألعاب الفيديو...
اكتشف علماء برتغاليون أن موت الخلايا العصبية عند الإصابة بمرض ألزهايمر، هو رد فعل...
يعد الأرز الأبيض غذاء مفضلا للملايين في العالم، فهو سريع التحضير، ويشعر الجائع...
حدد أحد العلماء 36 نوعا من الفيتامينات والعناصر الغذائية يمكنها إضافة بضع سنوات...
الدهون غير المشبعة، وتسمى أيضا الدهون "الصحية"، عبارة عن مغذيات تمنح الجسم...
كشفت دراسة حديثة عن علاقة "صادمة" بين تنظيف الأسنان والضعف الجنسي لدى الرجال،...
أصبح سوء استخدام المضادات الحيوية الصيدلانية مشكلة في عالم الطب هذه الأيام، على...
قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن زيادة الوزن قد ترجع إلى احتباس الماء في...