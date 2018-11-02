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أبل تقرر عدم الكشف عن أرقام مبيعاتها.. وتكشف السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المدير المالي لشركة أبل لوكا مايستري، الخميس، عن سياسة جديدة للشركة بشأن الإعلان عن أرقام المبيعات الفصلية لأبرز أجهزتها.



مايستري أعلن خلال حديثه عن التوقعات بشأن مبيعات الربع السنوي الأخير للعام الجاري، أن أبل لن تفصح في المستقبل عن الأرقام التفصيلية لمبيعاتها من الأجهزة الشهيرة مثل هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" اللوحية وحواسيب "ماك" أيضا.


وأوضح المدير الإيطالي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس أبل، أن أرقام مبيعات هذه المنتجات ستتم معاملتها على غرار منتجات أصغر مثل ساعة "أبل ووتش" وسماعات "إير بود"، التي يتم إدراجها في العادة تحت مسمى "منتجات أخرى".


ويأتي الإعلان الأخير مع ثبات أرقام مبيعات هواتف "آيفون" تحديدا على مدار العام بدون أي ارتفاع، على الرغم من ارتفاع الدخل بنسبة 29%، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج".


وبحسب مايستري فإن قرار عدم الإفصاح عن أرقام مبيعات الأجهزة جاء لأنها "لا تعبر عن قوة أعمال أبل في السوق" مضيفا أن "هذه الأرقام أصبحت اليوم أقل تعبيرا عن أداء الشركة"، وفقا لما جاء على لسانه، مؤكدا في نفس الوقت أن زيادة أرقام المبيعات يظل أحد أهم أهداف أبل.




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