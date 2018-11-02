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كم كلفت إقامة ميلانيا ترامب لـ 6 ساعات بالقاهرة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع أميركي عن فاتورة إقامة سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب في فندق بالقاهرة خلال زيارتها لمصر في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، حيث أظهرت رقما كبيرا تم إنفاقه فقط في 6 ساعات.



وقال موقع كوارتز إنه ووفقا لسجلات الإنفاق الفيدرالية، فقد أنفقت ميلانيا ترامب في ساعات معدودة في القاهرة مبلغ 95 ألف دولار.


ويبدأ سعر الغرف في الفندق من 119 دولارا، فيما يمكن استئجار الجناج الرئاسي مقابل 699 دولارا، شاملا الضرائب التي تقدر بـ 156.50 دولارا، بحسب موقع الفندق على الإنترنت.


وقالت متحدثة باسم السيدة الأولى إن زيارة ميلانيا إلى القاهرة استغرقت 6 ساعات فقط ولم تقض الليلة في الفندق.



وبذلك، كانت فاتورة ميلانيا في فندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة أعلى بكثير من المبلغ الذي أنفقته الحكومة على الرئيس دونالد ترامب في رحلة قام بها في يوليو الماضي إلى ملعب الغولف الخاص به في أسكتلندا، حيث اصطحب ابنه إيريك، ورئيس الأركان جون كيلي، والسكرتيرة الصحفية سارة ساندرز، ومدير الإعلام الاجتماعي دان سكافينو. وبلغت تكاليف الرحلة حينها حوالي 77 ألف دولار.


وتم سداد تكاليف إقامة ميلانيا في 30 سبتمبر، أي قبل أسبوع من وصولها إلى القاهرة يوم السبت السادس من أكتوبر.


ولم تبين السجلات بنود الإنفاق المفصلة للإقامة بالفندق أو عدد الغرف التي تم استئجارها.


ويقع فندق سميراميس إنتركونتننال على نهر النيل في وسط القاهرة، ويضم مسبحا على السطح وخدمة "واي فاي" مجانية بالإضافة إلى مركز رجال أعمال يعمل على مدار 24 ساعة.


وبالإضافة إلى مصر، شملت أول جولة خارجية لميلانيا بدون زوجها غانا ومالاوي، حيث ركزت خلالها على قضية الدفاع عن الأطفال.




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