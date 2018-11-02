كم, كلفت, إقامة, ميلانيا, ترامب, لـ, 6, ساعات, بالقاهرة؟,

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أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما،...
افادت مصادر اعلامية اسرائيلية مساء اليوم الأحد ان جندي اصيب اثر انفجار قنبلة على...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ان عدم السماح بعودة المئات من عناصر "داعش"...
تم امس الجمعة حفل افتتاح حديقة فلسطين ببلدة أرغتثويلا بضواحي مدريد كما اطلق شارع...
يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو يوم الخميس القادم...
قال الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریس أن الحل السلمي والعادل للقضیة...
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستلوتنبرغ، إن روسيا نشرت صواريخ قادرة...
لجأ مسلحو تنظيم داعش المتشدد شمال شرقي سوريا إلى تلغيم مساحات واسعة من المناطق...
كشف تقرير نشرته منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save The Children)، اليوم الجمعة في ألمانيا، أن...
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن...