إصابة, ساندي, في, كواليس, تصوير, عيش, حياتك,

تعرضت الفنانة المصرية ساندي، للإصابة خلال تصوير فيلمها الجديد «عيش حياتك»، والذي يشاركها البطولة فيه الفنان سامح حسين.

ساندي، نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، كشفت فيها إصابة قدمها وعلقت عليها قائلة: «إصابة طلوع جبل موسى بس الحمد لله طلعنا القمة وصورنا عشانكم».وأضافت: «مفيش وصول للقمة من غير ما يكون في تعب».الفنانة المصرية تجسد ضمن أحداث العمل شخصية مصورة فوتوغرافية تعمل في إحدى شركات الدعاية والإعلان.ويهدف العمل إلى الترويج للسياحة المصرية في العالم بصفة عامة، وروسيا بصفة خاصة، حيث من المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد وهو من إخراج تامر بسيوني.وكانت ساندي، قد انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «عيش حياتك»، والذي يشارك في بطولته الفيلم سامح حسين، سامية الطرابلسي، ومحمد نور، وميدو عادل، ومحمود البزاوي، وأحمد التهامي، وعلاء مرسي، ومن تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.وكان أخر أعمال ساندي السينمائية فيلم “خطة جيمي”، والذي عرض في 2014.