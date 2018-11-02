استقالة, وزيري, التعليم, والسياحة, الأردنيين, من, منصبهما,

قدم اليوم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب استقالتهما من منصبهما في أعقاب الحادث المأسوي في البحر الميت يوم الخميس الماضي.

وكان الحادث قد أسفر عن مصرع واحد وعشرين شخصا ثمانية عشر منهم طلاب مدرسة بعد أن جرفتهم مياه السيول خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت الشق الأردني.وأعلن الأردن، الجمعة الماضية، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.وتأتي استقالة وزيرة السياحة ووزير التعليم، إثر مطالبات نيابية في جلسة رقابية، أول أمس الثلاثاء، بطرح الثقة بها وبوزير التربية عزمي محافظة.