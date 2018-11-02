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مؤنس عبد الحليم رئيسا لمجلس كفرمندا بفارق 26 صوتا



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اعلن ليلة امس الخميس  رسميا عن فوز مؤنس طه عبد الحليم رئيسا لمجلس كفرمندا المحلي بعد فرز صندوق الاقتراع الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء في مقر وزارة الداخلية بالناصرة بحضور سمدار كادوش مأمورة الانتخابات في البلدة ولجنة الانتخابات المحلي.




وتم تسجيل المحضر الرسمي للفرز بفوز الرئيس المنتخب الجديد بفارق 26 صوتا




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